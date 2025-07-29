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        Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 28 kilo 600 gram sazan avlandı

        Bilecik'te sportif olta balıkçılığı yapan Tamer Sargıl, Pelitözü Göleti'nde 28 kilo 600 gram ağırlığında sazan avladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:28
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        Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 28 kilo 600 gram sazan avlandı
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        Bilecik'te sportif olta balıkçılığı yapan Tamer Sargıl, Pelitözü Göleti'nde 28 kilo 600 gram ağırlığında sazan avladı.

        Sportif balıkçı Sargıl, 4 gün önce arkadaşları ile kamp kurduğu Pelitözü Gölpark'ta oltasına bir balık takıldı.

        Arkadaşlarının yardımıyla balığı kıyıya çeken Sargıl, bölgede bulunan tartıda sazanın 28 kilo 600 gram olduğunu belirledi.

        Sargıl, fotoğrafını çektiği balığı gölete yeniden bıraktı.

        Yaklaşık 15 yıldır gölette balıkçılıkla uğraşan Sargıl, yaptığı açıklamada, tuttuğu sazanı yaşam alanına yeniden saldığını söyledi.

        Daha önce aynı bölgede sportif balıkçılık yapan bir arkadaşı tarafından 25 kilogram ağırlığında balık tutulduğuna değinen Sargıl, "Balıklar, doğada kaldıkça güzelleşiyor. Sportif balıkçılığı herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. " dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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