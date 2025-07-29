Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 28 kilo 600 gram sazan avlandı

Daha önce aynı bölgede sportif balıkçılık yapan bir arkadaşı tarafından 25 kilogram ağırlığında balık tutulduğuna değinen Sargıl, "Balıklar, doğada kaldıkça güzelleşiyor. Sportif balıkçılığı herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. " dedi.

Sportif balıkçı Sargıl, 4 gün önce arkadaşları ile kamp kurduğu Pelitözü Gölpark'ta oltasına bir balık takıldı.

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