Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer'den şehit ailesine ziyaret

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1997 yılında Erzincan'da vatani görevini yaparken şehit olan Mahmut Ekinay'ın Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Sözer'den şehit ailesine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1997 yılında Erzincan'da vatani görevini yaparken şehit olan Mahmut Ekinay'ın Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin annesi Naciye Ekinay ve babası Ali Ekinay'la görüşen Sözer, aileye başsağlığı diledi.

        Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, şehitliğin en yüce makamlardan biri olduğunu belirtti.

        Devletin her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu vurgulayan Sözer, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, milletimizin en değerli emanetleridir. Onlara sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te toplu sünnet şöleni yapıldı
        Bilecik'te toplu sünnet şöleni yapıldı
        Bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evi orman yangınıyla küle döndü
        Bir zamanlar ipek böceği yetiştirdiği evi orman yangınıyla küle döndü
        Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 28 kilo 600 gram sazan avlandı
        Bilecik'teki Pelitözü Göleti'nde oltayla 28 kilo 600 gram sazan avlandı
        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında yaralanan kedi tedavi altın...
        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınında yaralanan kedi tedavi altın...
        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te arazide çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı