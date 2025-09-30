Bilecik'te yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
F.Ç. (19) idaresindeki 26 TZ 099 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yolu kenarındaki beton alana çarpan otomobildeki C.T. (19) ve S.Ö. (24) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
