        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:21
        Bilecik'te yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'in Söğüt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        F.Ç. (19) idaresindeki 26 TZ 099 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Yolu kenarındaki beton alana çarpan otomobildeki C.T. (19) ve S.Ö. (24) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

