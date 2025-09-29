Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan CHP Milletvekili Tüzün'e eleştiri

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:49 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:49
        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e eleştiride bulundu.

        Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Tüzün'ün partisinin Bozüyük İlçe Kongresi'nde, sarf ettiği sözleri anımsattı.

        Tüzün'ün sözlerini eleştiren Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Milletvekili Tüzün'ün konuşmalarını söylediklerinde 'Yok inanamadım' demiştim ama izlediğimde şok oldum. Maalesef sözler doğruymuş. Yıllarca devletin maaşını almış ve hala almaya devam eden, defalarca milletvekili emekliliği hak etmiş, TBMM'nin en eski üyelerinden birisi olan Milletvekili Tüzün'e, hele hele bir cihan devleti kurmuş olan Bilecik'imizin Milletvekili Tüzün'e, devlete, devlet adına çalışan valiye, kaymakama, hakime, savcıya sarf ettiği sözler hiç yakışmamış. Bizim tanıdığımız Bilecik milletvekili çıkar, özrünü diler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

