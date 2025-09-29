AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan CHP Milletvekili Tüzün'e eleştiri
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e eleştiride bulundu.
Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Tüzün'ün partisinin Bozüyük İlçe Kongresi'nde, sarf ettiği sözleri anımsattı.
Tüzün'ün sözlerini eleştiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Milletvekili Tüzün'ün konuşmalarını söylediklerinde 'Yok inanamadım' demiştim ama izlediğimde şok oldum. Maalesef sözler doğruymuş. Yıllarca devletin maaşını almış ve hala almaya devam eden, defalarca milletvekili emekliliği hak etmiş, TBMM'nin en eski üyelerinden birisi olan Milletvekili Tüzün'e, hele hele bir cihan devleti kurmuş olan Bilecik'imizin Milletvekili Tüzün'e, devlete, devlet adına çalışan valiye, kaymakama, hakime, savcıya sarf ettiği sözler hiç yakışmamış. Bizim tanıdığımız Bilecik milletvekili çıkar, özrünü diler."
