Bilecik'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
U.E. idaresindeki 16 BFS 026 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.