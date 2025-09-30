Habertürk
        Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi ürünlerde verim kaybına neden oldu

        ATAHAN GEZER / İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir ile Esere barajlarının su seviyeleri kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü.

        Giriş: 30.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:07
        Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi ürünlerde verim kaybına neden oldu
        Yaklaşık 7 milyon 270 bin metreküp su hacmine sahip Günyurdu köyündeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda suların çekilmesiyle adacıklar oluştu.

        Suyun yüksekliği, barajın fazla suyunun Sorgun Deresi'ne tahliyesinin sağlandığı savağın metrelerce altına indi.

        Ortalama 382 bin metreküp su tutabilen Esere Barajı da su seviyesinin düşmesi dolayısıyla adeta dağların ortasındaki devasa çukura dönüştü. Normalde su altında kalan, gölet kenarındaki eski orman yolu da yıllar sonra meydana çıktı.

        Bölgede 11 bin 400 dekar alanda tarımsal sulama için kullanılan 2 göletteki su çekilmesi özellikle şerbetçi otu ve boncuk fasulyesi üretimini olumsuz etkiledi. Yeteri kadar sulanmayan ürünlerde geçen yıla göre ciddi verim kaybı oluştu.

        - "Çiftçiler tarlalarını verimli sulayamıyor"

        Pazaryeri Esere Göleti Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Alihan Erdem, AA muhabirine, son 65 yılın en kurak mevsiminin yaşandığına dikkati çekti.

        Neredeyse 5-6 aydır verimli yağış alamadıklarını anlatan Erdem, "Sıcaklıklar da yüksek. Bu sebeple baraj seviyeleri düştü. Şu anda aşağı yukarı suyun 3'te 2'si bitti. Çiftçiler tarlalarını verimli sulayamıyor. 10-15 gün daha gider, gitmez. Alınabilecek bir önlem de yok. Temennimiz, yağmur yağması." dedi.

        Erdem, Bilecik'in çok sayıda baraj ve gölete sahip olmasına rağmen tarımsal sulama sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

        Esere Barajı'ndaki su yüksekliğinin 1,5 metreye kadar düştüğünü belirten Erdem, şunları kaydetti:

        "Bulunduğumuz yerin bile normalde su altında olması gerekiyor. Geçen yıllarda durum böyle değildi. Bu sene sıcaklıklar 40 dereceyi buldu. Pazaryeri'nde genelde fasulye ve şerbetçi otu yetiştiriyoruz. Mahsullerimizin hepsinde yüzde 70 verim kaybı var, hatta neredeyse hiç mahsul alamayanlar oldu."

        Erdem, yurt genelinde büyük zirai don olayı yaşandığını hatırlatarak, "Bu sebeple bazı çiftçiler ikinci kez ekim yaptı. Bu sefer de insanlar sıcaklıklarla baş edemedi. Verim kaybı çok yüksek. İnsanlar son mahsullerini kaldırmaya çalışıyorlar. Kimsenin suyu kalmadı. Ne kuyularda ne de barajlarda su yok." diye konuştu.

