        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te orman yangınlarından zarar gören üreticiye destek

        Bilecik Valiliğince merkez ile Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerine bağlı köylerdeki orman yangınlarında zarar gören üreticilere acil destek ödeneği aktarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:40
        Bilecik'te orman yangınlarından zarar gören üreticiye destek
        Bilecik Valiliğince merkez ile Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerine bağlı köylerdeki orman yangınlarında zarar gören üreticilere acil destek ödeneği aktarıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkez, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, vatandaşların yaralarının sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği belirtildi.

        Açıklamada, afetin ilk anından itibaren bölgede yürütülen barınma, taşıma ve tarımsal üretim destekleri kapsamında evi zarar gören vatandaşlar için kalıcı konut yapım süreci başlatıldığı, konteyner yerleşimlerinin tamamlandığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yem, balya ve hayvan çadırı teslim edildiği belirtilerek, TARSİM aracılığıyla zarar gören çiftçilere hibe desteğiyle afet bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin alımının Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Söz konusu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı tarafından da 11 milyon 500 bin lira tutarında acil destek ödeneği aktarıldığı belirtilen açıklamada, kaynakla birlikte yangınlardan zarar gören ve tespitleri tamamlanan 469 üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için destek ödemelerinin kısa sürede gerçekleştirileceği ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şunları ifade etti:

        "Devletimiz, afetlerin ilk gününden bu yana tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olmuştur. Bu yeni destek, yaraların sarılmasına ve üreticilerimizin yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacaktır. İlimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

