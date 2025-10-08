Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:59
        Bilecik'te öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

        Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na "Özgür Filistin" etkinliğiyle destek verdi.

        Okul Müdürü Durmuş Ali Ünlü, insanlığın vicdanını sarsan soykırıma karşı seslerini duyurmak için öğretmen ve öğrencilerle birlikte etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Yıllardır Filistin'de süren zulüm, işgal ve soykırımın dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

        "Okul olarak sadece Filistin için değil adalet için insanlık için vicdanımızı kaybetmemek için sessiz kalmanın suça ortak demek olmak olduğunu dünyaya göstermek için sesimizi yükseltiyoruz. Elimizden ne gelir demiyoruz. Hiç olmazsa safımız belli olsun niyetindeyiz. Biz de bu duruma ne katkı verebiliriz, nasıl destek olabiliriz diye çalışma tasarladık. Umarım sesimizi duyurabiliriz."

        Ünlü, etkinliğe katılan öğretmen ve öğrencilerin Filistin'deki insanlık dramını ve zulmünü resimlerle anlatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

        Osmaneli İmam Hatip Lisesi öğrencileri de "Hedefimiz Gazze" mottosuyla kollarına turkuaz kurdeleler takarak, Gazze'ye destek mesajı gönderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

