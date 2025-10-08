Bilecik'te öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği düzenledi.

Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na "Özgür Filistin" etkinliğiyle destek verdi.

Okul Müdürü Durmuş Ali Ünlü, insanlığın vicdanını sarsan soykırıma karşı seslerini duyurmak için öğretmen ve öğrencilerle birlikte etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yıllardır Filistin'de süren zulüm, işgal ve soykırımın dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Okul olarak sadece Filistin için değil adalet için insanlık için vicdanımızı kaybetmemek için sessiz kalmanın suça ortak demek olmak olduğunu dünyaya göstermek için sesimizi yükseltiyoruz. Elimizden ne gelir demiyoruz. Hiç olmazsa safımız belli olsun niyetindeyiz. Biz de bu duruma ne katkı verebiliriz, nasıl destek olabiliriz diye çalışma tasarladık. Umarım sesimizi duyurabiliriz."