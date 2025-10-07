Habertürk
        Pazaryeri'nde Karaköy taşkın kontrol tesisi çalışmaları

        Pazaryeri'nde Karaköy taşkın kontrol tesisi çalışmaları

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaları devam eden Bilecik'in Pazaryeri Karaköy taşkın kontrol tesisinin tamamlanmasıyla köyün taşkın riskine karşı kontrolünün sağlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:12
        Pazaryeri'nde Karaköy taşkın kontrol tesisi çalışmaları
        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaları devam eden Bilecik'in Pazaryeri Karaköy taşkın kontrol tesisinin tamamlanmasıyla köyün taşkın riskine karşı kontrolünün sağlanacağını bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını belirtti.

        Bilecik'te DSİ Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye, vatandaşların etkilenebileceği zararlara karşı taşkın kontrol çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Balta, şunları kaydetti:

        "Çalışmaları devam eden tesisin tamamlanması ile Karaköy'ün taşkın riskine karşı kontrolü sağlanacak. İş kapsamında 5 kademe, toplam 10 metre yüksekliğinde beton tersip bendi, 720 metre betonarme U kesit kanal ve kanal güzergahı boyunca çelik ızgara imalatı imalatları tamamlandı. Yan dere imalatı için 28 metre U kesit betonarme kanal ve çelik ızgara, 30 metre ağırlık betonu kanal ve 2 metre yüksekliğinde tersip bendi imalatının yapılarak işin tamamlanması hedeflenmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

