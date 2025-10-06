Bilecik'te Alzheimer farkındalığı için bisiklet sürüşü düzenlendi

Vatandaşlardan bisikletli yaşamı ve ulaşımı tercih etmelerini tavsiye eden Yavuz, gün içerisinde hareketli olmalarını, zihin ve bedenlerini güçlü tutmak için fiziksel aktiviteleri aksatmamalarını istedi.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Alzheimer Vakfı ve Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğinde Alzheimer farkındalığı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.