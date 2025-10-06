Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Alzheimer farkındalığı için bisiklet sürüşü düzenlendi

        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Alzheimer Vakfı ve Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğinde Alzheimer farkındalığı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 09:01 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:01
        Bilecik'te Alzheimer farkındalığı için bisiklet sürüşü düzenlendi
        Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Alzheimer Vakfı ve Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğinde Alzheimer farkındalığı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, "Alzheimer karşı en güçlü ilaç fiziksel aktivitedir" temalı bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

        Vatandaşlardan bisikletli yaşamı ve ulaşımı tercih etmelerini tavsiye eden Yavuz, gün içerisinde hareketli olmalarını, zihin ve bedenlerini güçlü tutmak için fiziksel aktiviteleri aksatmamalarını istedi.

        Sağlıklı Hayat Merkezi önünde pedal çevirmeye başlayan bisikletliler, Atatürk Ormanı'nda 7 kilometrelik turu çıkış noktasına dönerek tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

