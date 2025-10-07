Öğrencilerden Küresel Sumud Filosu'na "Filistin" koreografili destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na Filistin koreografisiyle destek verdi.

75. Yıl Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek, Filistin halkı ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen 100 öğrenci, Filistin yazısı oluşturdu.

Okul Müdürü Faruk Özmen gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği son yıllarda dünyanın en büyük zulmünü yaşayan Filistin halkına ve Gazze'ye destek olmak, duydukları üzüntüyü ifade etmek üzere düzenlediklerini belirterek, "Filistin için sessiz kalma" mesajıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.