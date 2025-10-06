Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Pazaryeri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

        –Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı 9 gündem maddesi ile toplandı.

        Giriş: 06.10.2025 - 16:33
        Pazaryeri Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
        –Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı 9 gündem maddesi ile toplandı.

        Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, 2026-2027-2028 yılı bütçesi, belediye tarifeleri, su abonelikleri konuları, katı atık bedelleri, evsel atıklar, Belediye Şirketi Pazbel’ in sermaye arttırılması gibi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Belediyenin 2026 tahmini bütçesi 182 milyon 955 bin lira, 2027 bütçesi 192 milyon102 bin 750 lira 2028 tahmini bütçesi 201 milyon 707 bin 50 lira olarak belirlendi.

        Belediye mezbahasında KDV hariç büyükbaş hayvan kesimi 1800 lira, küçükbaş ise 250 lira oldu. Ayrıca içme suyu, katı atık bedeli, iş makinaları saat ücreti, düğün ve toplantı salon fiyatlarında da artışa gidildi.

        Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

