Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Bilecik'in İnhisar ilçesinde, gümrük kaçağı dolu ve boş makarona el konuldu.
İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada çok sayıda dolu ve boş makaron bulundu.
Operasyonda yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı.
