        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde, gümrük kaçağı dolu ve boş makarona el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:49
        İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleriyle mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada çok sayıda dolu ve boş makaron bulundu.

        Operasyonda yakalanan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

