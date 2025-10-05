Bilecik'te tekerinin kopması sonucu dere yatağına düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
Necdet K. (54) idaresindeki 43 AAH 408 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyrederken Küplü köyü yakınlarında sağ ön tekerinin kopması sonucu Karasu Deresi'nin kenarına düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Necdet K. ile yanındaki Muhammet Kerim K. (12), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necdet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
