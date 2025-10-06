BŞEÜ'nün "2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) "2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

BŞEÜ Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda üniversitenin tanıtım filmi gösterildi, müzik dinletisi sunuldu.

Sembolik ilk ders, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Demiryürek tarafından verildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, açılışta yaptığı konuşmada, köklü tarihin ilim ve irfan geleneğinden ilham alan üniversitenin, adını taşıdığı Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu bugün de bilimle, araştırmayla ve yenilikle yaşattığını ifade etti.

Her bir öğrencinin, bu değerli mirası geleceğe taşıyacak birer meşale, her bir akademisyenin de bu meşaleyi ilimle ve ahlakla parlatan birer rehberi olduğunu belirten Sözer, şöyle konuştu:

"Bilecik, sadece kuruluşun ve kurtuluşun şehri değil aynı zamanda bilimin, üretimin ve insan merkezli kalkınmanın şehridir. Bu anlayışla, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemize teknokent kazandırmak için rektörümüzle birlikte gerekli adımları atıyoruz. Teknopark Bilecik'te hayata geçtiğinde, akademisyenlerimizin bilgi birikimi, tecrübesi ve üretkenliği bu yapının kalbinde yer alacak, bilim, teknoloji, inovasyon ve yapay zeka alanındaki çalışmalarla Bilecik'e yeni bir gelecek vizyonu kazandıracaktır."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da Filistin'de, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını derin bir üzüntüyle hatırlatmak istediğini dile getirerek, insan haklarının ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği bu tabloda, Filistin halkının yanında olduklarını ve soykırımcı politikaları nefretle kınadıklarını ifade etti. Üniversitenin 1 enstitü, 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokul ile güçlü bir akademik yapıya ulaştığını belirten Kaplancıklı şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla bünyesinde yaklaşık 22 bin öğrenci, 817'si akademik olmak üzere bin 383 personel bulunan üniversitemiz, köklü tarihimizin ve kadim kültürümüzün izlerini taşıyan Bilecik'te, ilim ve irfanın merkezi olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir. Benimsediğimiz vizyon ile kaliteli eğitim öğretim hizmetlerimiz ve özgün bilimsel çalışmalarımızla tercih edilen, köklü kurum kültürüyle geleneği olan, bulunduğu şehirle bütünleşerek geleceğe yön veren bir üniversite olma hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz."