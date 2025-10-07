Habertürk
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:44
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdiği uygulamada şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı.

        Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

