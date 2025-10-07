Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te jandarma kaybolan buzağıyı buldu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan buzağı, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:04 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:04
        Bilecik'te jandarma kaybolan buzağıyı buldu
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan buzağı, sahibine teslim edildi.

        İlçeye bağlı Günüören köyünde yaşayan Davut Hatun, buzağının kaybolması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen jandarma asayiş timi, bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

        Yaklaşık 2 saat süren ve dron kullanılan çalışmaların sonunda, kayıp hayvan köyün ormanlık alanındaki kayalıkların arasında olduğu tespit edildi.

        Ekipler tarafından bulunan buzağı veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

