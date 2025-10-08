Bilecik Valisi Sözer POMEM öğrencileriyle buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, POMEM'deki programda öğrencilerle sohbet eden Sözer, daha sonra polis adaylarına "başarılar" diledi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, devletine sadakatle hizmet eden her polisin milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Sözer, daha sonra Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı ile POMEM Müdürü Suat Günbey'i ziyaret edip okuldaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.