Bilecik'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te, kent merkezinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 16 CDT 53 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Yediler mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan M.Ö. ile otomobildeki yolcu D.K, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
