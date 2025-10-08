Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te, kent merkezinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:05 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te, kent merkezinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 16 CDT 53 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Yediler mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan M.Ö. ile otomobildeki yolcu D.K, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Sözer POMEM öğrencileriyle buluştu
        Bilecik Valisi Sözer POMEM öğrencileriyle buluştu
        Bilecik'te öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği
        Bilecik'te öğrencilerden Filistin için farkındalık etkinliği
        Öğrencilerden Küresel Sumud Filosu'na "Filistin" koreografili destek
        Öğrencilerden Küresel Sumud Filosu'na "Filistin" koreografili destek
        Pazaryeri'nde Karaköy taşkın kontrol tesisi çalışmaları
        Pazaryeri'nde Karaköy taşkın kontrol tesisi çalışmaları
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
        Bilecik'te orman yangınlarından zarar gören üreticiye destek
        Bilecik'te orman yangınlarından zarar gören üreticiye destek