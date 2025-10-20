Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:10 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Eshabil Baki Ç. (20) idaresindeki 26 AGE 756 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Demirköy köyü yakınlarında Harun S. (63) idaresindeki 16 CFD 23 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulansla Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

        Benzer Haberler

        CHP Bilecik İl Başkanı Özdemir yeniden seçildi
        CHP Bilecik İl Başkanı Özdemir yeniden seçildi
        Bilecik'te 4'üncü Çukurören Biberi Festivali yapıldı
        Bilecik'te 4'üncü Çukurören Biberi Festivali yapıldı
        Bilecik'te 2. Çukurören Biberi Bisiklet Turu başladı
        Bilecik'te 2. Çukurören Biberi Bisiklet Turu başladı
        Bilecik Valisi Sözer'den İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret
        Bilecik Valisi Sözer'den İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret
        Bilecik'te tarlaya devrilen tır yandı
        Bilecik'te tarlaya devrilen tır yandı
        Bilecik'te uyuşturucu ve makaron ele geçirildi
        Bilecik'te uyuşturucu ve makaron ele geçirildi