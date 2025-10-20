Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Eshabil Baki Ç. (20) idaresindeki 26 AGE 756 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Demirköy köyü yakınlarında Harun S. (63) idaresindeki 16 CFD 23 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulansla Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
