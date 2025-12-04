Bilecik'te arıcılara 1000 kovan dağıtıldı

Bilecik'te, kent genelindeki 86 arıcıya 1000 kovan dağıtıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet Meydanı'nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in coğrafi yapısı itibarıyla arıcılığa elverişli bir kent olduğunu söyledi.

Bu coğrafi yapının üretilen balın lezzetini etkilediğini belirten Sözer, şunları kaydetti:

"Bugün, ilimizde 429 işletmemiz ve 20 binin üzerinde aktif kovanımız bulunuyor. Her ne kadar 2025'te yaşanan kuraklık sebebiyle bal üretiminde düşüş yaşamış olsak da bu durum, bize arıcılığımızı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmenin önemini bir kez daha göstermiştir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da arıcılığın toprağı, bitkiyi, meyveyi, tarımsal verimliliği ve biyoçeşitliliği doğrudan etkileyen, stratejik bir alan olduğunu dile getirdi.

Arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Ayvalık, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.