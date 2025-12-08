Bilecik'te "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu aparatı ele geçirildi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Gölpazarı-Vezirhan kara yolu Beşevler Mahallesi yakınlarında yol kontrol uygulaması yaptığı sırada bir araç sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Karaağaç köyü yol ayrımında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, şoför koltuğunun ayak paspası kısmında uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.
Ekipler, sürücü E.C. (25) ile araçta bulunan A.E.T. (19) ve İ.T'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.