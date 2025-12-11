Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 115 şehit ve gazinin adı fidanlarda yaşayacak

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes Projesi" kapsamında 115 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 11.12.2025 - 17:28
        Bilecik'te 115 şehit ve gazinin adı fidanlarda yaşayacak
        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes Projesi" kapsamında 115 fidan toprakla buluşturuldu.

        İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlen fidan dikiminde, vatanın bağımsızlığı ve huzuru için canlarını siper eden şehitlerin ve gazilerin hatırasını yaşatmak, emanetlere sahip ve geleceğin teminatı gençlere vatan sevgisi, birlik ve dayanışma bilincini aşılamak istediklerini söyledi.

        Başlatılan anlamlı projenin şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmanın en yeşil ve nefes alan yolu olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

        "Şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarını bu vatan için toprağa emanet eden, sabır ve vakar timsali kahraman aileler. Şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı bu onurlu mirası yaşatmak hatıralarını unutturmamak ve onların adını her daim saygıyla anmak, bizim için bir görev değil, bir şereftir. Diktiğimiz her fidan, hem milletimize olan bağlılığımızın hem de doğamıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Vatan sevgisinin en değerli örneği olan ve bu fidanların şehrimizin nefes kaynaklarından olacağını yürekten inanıyorum. Öğrenciler, geleceğimizin teminatıdır. Fidanlar gibi öğrencilerimiz köklerimizi sağlam tutarak, büyüyüp gelişecekler. Her birinin görevi, bu bilinci hayatlarının her alanına taşımaktır. Bu fidanları dikerken, sadece toprağa bir ağaç değil, aynı zamanda vefa, saygı ve sorumluluk tohumları ekiyoruz. Onları korumak, büyütmek ve yaşatmak şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözün bir parçasıdır."

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etkinlik, İl Emniyet Müdür Vekili Özgür Nihat Dönmez, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Atakan Alper, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Harun Çil, şehit yakınları ve gaziler ile daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, şehitlerin ve gazilerin isimlerinin yazılı olduğu fidanları dikti.

