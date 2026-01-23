Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna kaya parçaları düştü

        Bilecik'te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna düşen kaya parçaları, jandarma ekiplerince kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:34 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna kaya parçaları düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı yoluna düşen kaya parçaları, jandarma ekiplerince kaldırıldı.

        İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Harmanköy tarafında bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı çıkışı yolunda kaya parçalarının düştüğünü gördü. Kaya parçalarını kaldıran ekipler, 100 metre ileride toprak kayması nedeniyle yolun kapandığını tespit etti.

        Kara yolundaki ulaşım iş makinelerinin çalışmasının ardından normale döndü.

        Ayrıca, Samrı Barajı yoluna düşen kaya parçaları da ekipler tarafından kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Oğlu cinayete kurban giden anneyi kahreden görüntü!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        Aston Villa'dan Abraham için flaş teklif
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Başkan Subaşı, "Her açıdan çağa ayak uydurmak istiyoruz"
        Başkan Subaşı, "Her açıdan çağa ayak uydurmak istiyoruz"
        Pazaryeri Devlet Hastanesi'nde sağlıkta güçlü hizmet vurgusu
        Pazaryeri Devlet Hastanesi'nde sağlıkta güçlü hizmet vurgusu
        Sınav haftasında öğrencilere ücretsiz çorba ikramı
        Sınav haftasında öğrencilere ücretsiz çorba ikramı
        BŞEÜ bilimsel üretkenlikte zirve yaptı
        BŞEÜ bilimsel üretkenlikte zirve yaptı
        Jandarmadan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme
        Jandarmadan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme
        Harmankaya Tabiat Kanyonu'nun yolunu düşen kaya parçası jandarma tarafından...
        Harmankaya Tabiat Kanyonu'nun yolunu düşen kaya parçası jandarma tarafından...