        Bilecik'te Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yıllardır sürdürülüyor

        Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde, Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yaklaşık 700 yıldır devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 23:13 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Küre köyündeki 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede 1992 yılında kurulan Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram ediliyor.

        Bu yıl da 20 kazan pilav, vatandaşlara ikram edildi.

        Yüzyıllardan beri devam eden geleneğin sürdürüldüğü Dursun Fakıh Türbesine ziyarete gelen vatandaşlar, burada dua ediyor.

        Köy muhtarı Eyüp Seylan, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

        Asırlardır süre gelen geleneği köylülerin dayanışmasıyla sürdürdüklerini ve yaşattıklarını ifade eden Seylan, "Şifalı pilav geleneğimizi Osmanlı kültüründen bugüne kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Şifalı pilavı, her Kadir Gecesi hem buradaki vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Bu gecenin anlamına uygun bir şekilde kültürümüzü 700 yılı aşkındır devam ettiriyoruz. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz." dedi.

        Etkinliğe, Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve daire müdürleriyle vatandaşlar katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

