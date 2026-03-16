Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu ile 2 adet aparat ele geçirildi.



Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri de şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.



Aramada, şüphelilerin üzerinde sentetik hap ele geçirildi.



Yakalanan zanlılar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.







