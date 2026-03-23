        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Atölyeye dönüştürdüğü kuaför dükkanında hayallerini resmediyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, 20 yıldır işlettiği kuaför dükkanının bir bölümünü atölyeye dönüştüren Bilgehan Yeşil, müşteri olmadığı zamanlarda resim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Atölyeye dönüştürdüğü kuaför dükkanında hayallerini resmediyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te, 20 yıldır işlettiği kuaför dükkanının bir bölümünü atölyeye dönüştüren Bilgehan Yeşil, müşteri olmadığı zamanlarda resim yapıyor.

        Lise yıllarından bu yana resim yapmaya ilgi duyan 52 yaşındaki Yeşil, 2020 yılında bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.

        Aynı sene iş yerinin bir bölümünü atölyeye çevirip boş vakitlerinde resim yapmaya başlayan Yeşil, 6 yılda yağlı, pastel, sulu ve akrilik boya kullanarak 50'ye yakın eser üretti.

        Genelde insan ve hayvan figürleri ile doğa ve şehir manzaraları resmeden, eserlerini bugüne kadar Bilecik ve Eskişehir'de 3 karma ve kişisel sergide izlenime sunan Yeşil, resimlerini zaman zaman da çevresi aracılığıyla satarak gelir elde ediyor.

        Ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi İslami İlimler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojisi ile aynı fakültedeki işletme bölümlerini bitiren Yeşil, 5. üniversitesi olan BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünün 1. sınıfında öğrenimini sürdürüyor.

        Evli ve 2 çocuk annesi Bilgehan Yeşil, AA muhabirine, uzun yıllar iş yoğunluğu sebebiyle resme vakit ayıramadığını söyledi.

        Bu durumun içinde ukde kaldığını anlatan Yeşil, şöyle devam etti:

        "Bir süre sonra 'Artık yapmalıyım.' dedim ve tuvallerimi, boyalarımı aldım. Devamı da geldi. Demek ki 'resim aşkı' denilen şey içimde varmış. Kuaförlüğe de halen devam ediyorum. Müşterim ve okulum olmadığı zamanlarda kendimi burada buluyorum. Resim yapanlar bilirler, tamamen farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Adeta resmin içinde yaşıyorsunuz."

        - "Yüksek lisans yapıp deneyimli bir eğitmen olmak istiyorum"

        Yeşil, öğrenmeye tutkulu bir insan olduğunu dile getirdi.

        Bu sebeple şimdiye kadar 4 lisans ve ön lisans programından mezun olduğunu anlatan Yeşil, "Çevrem, resme olan yeteneğim nedeniyle beni BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümüne kaydolmam için teşvik etti. Ben de özel yetenek sınavlarını kazanarak bu bölüme girdim." dedi.

        Yeşil, çevresindekilerce takdirle karşılandığını belirtti.

        Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Yeşil, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Benim gibi ertelenmiş hayalleri olan kişilere bunları gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. Üniversite ya da faaliyet olması fark etmez, hepsini gerçekleştirsinler. Zaten çabaladığınız zaman önünüz açılıyor, rahatça ilerleme katediyorsunuz. Okulumu bitirince aynı alanda yüksek lisans yapıp deneyimli bir eğitmen olmak istiyorum."

        Yeşil'in arkadaşı 60 yaşındaki Behice Ceylan da onunla gurur duyduğunu, kendisiyle boş vakitlerinde atölyesinde resim yaptığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

