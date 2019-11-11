Atatürk Köşkü'nü kasımpatılarla süslediler

Bilecik'te faaliyet gösteren Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS), bu haftaki 12 kilometrelik yürüyüş rotası Atatürk Köşkü'nde son buldu.

Bilecik'te faaliyet gösteren BİDOS bu haftaki rotalarını 36 kişilik bir gruba Bilecik'te yaşayan Kazakistan, Kırgızistan ve Abhazya’dan gelen öğrencilerde eşlik etti. Bozüyük'ten başlayan ilçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Atatürk Köşkün varabilmek için 12 kilometrelik bir rota oluşturdu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci sebebiyle Atatürk Köşkü önünde saygı duruşu ve İstiklal marşı okunurken, ardından gurup üyeleri hep bir ağızdan Atatürk'ün sevdiği türküleri söylediler. Son olarak grup üyeleri Atatürk Köşkü'nün dört bir yanında kasımpatı ektiler.

"Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Feridun Aynur, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmenin hüznünü yaşarken, ona olan inancımızı bir kez daha yeniliyoruz. Büyük önderin bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak, onun ilkelerine olan bağlılığımızı en derin bir şekilde bugünde tüm dünyaya ilan ediyoruz. Onun hedeflediği modern ve çağdaş bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğimizi, Atamızın izinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Öte yandan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Atatürk Köşkü'nde Atatürk, 1930 yılında Bilecik ziyaretinde ağırlanmıştır.

BİLECİK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.