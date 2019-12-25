Ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor U14 Gençler Ligi şampiyonu oldu Minikler şampiyonluk kupasını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in elinden aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor U14 Gençler Ligi şampiyonu oldu Minikler şampiyonluk kupasını ...

İHA

Bilecik U14 Gençler Lig'i sona erkerken, ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor şampiyon oldu.

Ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor U14 Gençler Ligi şampiyonu oldu Minikler şampiyonluk kupasını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in elinden aldı

Bilecik U14 Gençler Lig'i sona erkerken, ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor şampiyon oldu.
7 takımlı Bilecik U14 Gençler Lig'inin 12'inci haftasında Bilecik Sentetik Saha'da oynanan müsabakada Bilecikspor, Söğütspor'u 71 yenerek ligin şampiyonu oldu. Ligde 12 haftada 33 puan toplayan Bilecikspor, 60 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.
Ligin son maçını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Altyapı Sorumlusu Sedat Memiş izledi. Maç sonunda takım antrenörü Ergün Başer ve futbolcuları tebrik eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Ali Karabela'ya takdim etti. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'yı da kutlayan Başkan Şahin, miniklere il dışında katılacakları U14 Türkiye Şampiyona'sı için başarılar diledi.

BİLECİK

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu
YEREL HABERLER Küçükler Futbol İl Birincisi Edebali Ortaokulu oldu
Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasının il finali yapıldı
YEREL HABERLER Genç Seda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasının ...
Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği düzenlendi
YEREL HABERLER Satranç Türkiye Kupası, Küçükler ve Yıldızlar İl ...
“Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu” toplantısı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Kapısı çalınmayan vatandaşımız olmayacak”
YEREL HABERLER “Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme ...
"Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Bağımlılıklar üst üste geliyor”
YEREL HABERLER "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" ...
Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin arkeoloji sohbetlerinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Levent Keskin arkeoloji sohbetlerinin ...
Bilecik Belediyesi’nin bütün birimleri kışa hazır
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi’nin bütün birimleri kışa hazır
Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy anıldı
Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya başlandı
YEREL HABERLER Tehlike arz eden belediye lojmanları yıkılmaya ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü
Bozüyük'te minikler barınaktaki dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Bozüyük'te minikler barınaktaki dostlarını unutmadı
Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Mezarlık için tarlasını bağışladı
YEREL HABERLER Mezarlık için tarlasını bağışladı
Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor
YEREL HABERLER Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler ...
Baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Baca yangını korkuttu
AFAD İl Müdürlüğü’nden çiftçi kooperatiflerine ziyaret
YEREL HABERLER AFAD İl Müdürlüğü’nden çiftçi kooperatiflerine ...
AFAD gönüllülerinin Bursa gezisi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerinin Bursa gezisi
İnhisar'ın kalp dostu narı Şifa kaynağı nar tezgâhları süsledi Nar satıcısı Adil Algın; "Anneler çocuklarına suyunu sıkarak bol bol içirsinler"
YEREL HABERLER İnhisar'ın kalp dostu narı Şifa kaynağı nar ...
SYDV'de görev yapacak muhtarlar belli oldu
YEREL HABERLER SYDV'de görev yapacak muhtarlar belli oldu
Rektör İbrahim Taş, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör İbrahim Taş, Batı Karadeniz Üniversiteler ...
“Temel ve İleri Yaşam Desteği” eğitimi verildi
YEREL HABERLER “Temel ve İleri Yaşam Desteği” eğitimi verildi
Başkan Özcan’dan Başkan Şahin’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Başkan Şahin’e ziyaret
Pazaryeri HEM kursiyerleri satranç turnuvasında 3 madalya kazandı
YEREL HABERLER Pazaryeri HEM kursiyerleri satranç turnuvasında 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X