İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı

"Ben hep hip hop'tım"

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. İl Başkanı Karabıyık, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Karabıyık, “Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımızın düzenlediği Danışma Meclisi Toplantımızı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Osmaneli teşkilatımıza ve gençlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte AK Parti’yiz” dedi.

BİLECİK 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

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