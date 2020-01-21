Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı

Bilecik'in bazı ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, SöğütEskişehir karayolu ulaşıma kapandı.
Bilecik'in Söğüt ilçe otogarından içindeki yolcuları ile Eskişehir'e hareket eden yolcu minibüsü, Yeşilyurt mevkinde yoğun kar yağışı yüzünden yolda kaldı. Yolda kalan minibüs ve diğer araçların yardımına Bilecik İl Özel İdaresine ait ekipler koştu. Greyder yardımı açılan yol sonrası trafik normale dönerken, ekipler bu gölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdılar.
BİLECİK
21 Ocak 2020 Salı
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