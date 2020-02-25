Vitraspor altın değerindeki 3 puanı aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, kendi gibi düşme hattında yer alan Yeşilköyspor'u yenerek altın değerindeki 3 puanı aldı.

BAL 9'uncu grup 19'uncu hafta müsabakasında düşme hattında yer alan Vitraspor ile Yeşilköyspor Bozüyük 1. Nolu Saha'da karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi ekip 20 kazandı. Maça taraftar desteği ile başlayan Vitraspor ilk dakikalarda bulduğu ataklar sonuçsuz kaldı. Rakip Yeşilköyspor'un da üstünlük kurmak yakaladığı gol pozisyonları sonuçsuz kalınca ilk yarı 00'lık skorla sonuçlandı. İkinci yarıya da daha atak bir futbolla başlayan Vitraspor maçın 72'inci dakikasında oyuna sonradan giren Furkan Taşçı ile bulduğu golle 10 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren Vitraspor maçın 88'inci dakikasında Furkan Taşçı gibi oyuna sonradan giren Osman Seferoğlu ile bulduğu golle durumu 20'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Alınan galibiyet sonrası puanını 20'ye çıkran Vitraspor rahat bir nefes alırken, Yeşilköyspor ise, 16 puanda kaldı. 14 takımlı ligde 2 takım bir alt lig düşerken, en altında 11 puanla Paumukovaspor bulunurken, onun bir üstünde 15 puanla Kalaycıspor yer alıyor.

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