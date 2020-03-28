BŞEÜ uzaktan eğitime hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Bir haftalık süreçte 500’e yakın öğretim elemanımıza uzaktan eğitim sistemini kullanmaya ilişkin eğitimler verdik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BŞEÜ uzaktan eğitime hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Bir haftalık süreçte 500’e yakın öğretim elemanımıza uzaktan eğitim sistemini kullanmaya ilişkin eğitimler verdik"

İHA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), YÖK tarafından 23 Mart tarihinde başlatılan uzaktan eğitim sürecine en hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu.

BŞEÜ uzaktan eğitime hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Bir haftalık süreçte 500’e yakın öğretim elemanımıza uzaktan eğitim sistemini kullanmaya ilişkin eğitimler verdik"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), YÖK tarafından 23 Mart tarihinde başlatılan uzaktan eğitim sürecine en hızlı adapte olan üniversitelerden biri oldu.
Uzaktan Eğitim Müdürlüğünün mevcut altyapısını 4 kat artıran üniversite, ön lisans, lisans, yüksek lisans, hazırlık ve TÖMER sınıflarında okutulan 3 bin dersi internet üzerinden yayınlamaya başladı. Salgın süresince eğitimde aksama olmaması adına gayretli bir çalışma yürüten BŞEÜ, dersleri yalnızca ders notları ve sunumlarla değil, hocaların çektiği videolarla veren sayılı üniversite arasına girmeyi başardı. Üniversitenin Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emre Dandıl’dan uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilgi aldı.
"Bir haftalık süreçte 500’e yakın öğretim elemanımıza uzaktan eğitim sistemini kullanmaya ilişkin eğitimler verdik"
Ziyaretin sonunda bir açıklama yapan Rektör Beydemir, YÖK’ün 16 Mart’ta eğitime geçici olarak ara vermesinin ardından 23 Mart’ta uzaktan eğitim sürecini başlattığını ve BŞEÜ’nün de 23 Mart itibarıyla derslerini internet üzerinden öğrencilere sunmaya başladığını söyledi. YÖK’ün aldığı yeni karar doğrultusunda 20192020 eğitim öğretim yılının bahar döneminde yalnızca uzaktan eğitim verileceğini ve yüz yüze eğitim yapılmayacağını hatırlatan Rektör Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;
“Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Yükseköğretim Kurulumuzun 16 Mart’ta üniversitelerde eğitime geçici olarak ara vermesinin ardından, bir hafta sonra yani 23 Mart tarihi itibarıyla Üniversitemizde uzaktan eğitime başladık. Bir haftalık süreçte 500’e yakın öğretim elemanımıza uzaktan eğitim sistemini kullanmaya ilişkin eğitimler verdik. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın desteğiyle UZEM’in kapasitesini 4 katına çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada, üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans, hazırlık ve TÖMER sınıflarında okutulan 3 bin dersi internet üzerinden öğrencilerimize sunmuş durumdayız. Şunu da belirtmek isterim, pek çok üniversite, öğrencilerine yalnızca ders notlarını ve slaytları sunarken, biz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak bu derslerin tamamını öğretim elemanlarımızın hazırladığı videolar üzerinden veriyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde özveriyle çalışan tüm hocalarımıza, UZEM, Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte öğrencilerimizle ayrı kalmak bizi son derece üzüyor. En büyük dileğimiz, salgın tehlikesinin bir an evvel ortadan kalması. Öğrencilerimizin yeniden üniversitemize gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bu dönemi evlerinden çıkmadan, ders çalışarak, kitap okuyarak ve kendilerini mümkün olduğunca geliştirerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaneli Kaymakamlığından iddialara yalanlama
YEREL HABERLER Osmaneli Kaymakamlığından iddialara yalanlama
İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı
YEREL HABERLER İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz ...
AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon
YEREL HABERLER AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon
Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı Çiftin ailesi nikahı camdan seyretti
YEREL HABERLER Korona virüsü evlenmelerine engel olamadı Çiftin ...
Tarihi Lefke Çarşısının restorasyonu devam ediyor
YEREL HABERLER Tarihi Lefke Çarşısının restorasyonu devam ediyor
Bayırköy'de tüm sokaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bayırköy'de tüm sokaklar dezenfekte edildi
Belediye binası haziran ayında yıkılacak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Tarihi Konakları görünümünde olacak belediye binamızla ilgili projeleri değerlendiriyoruz" "10 bin metrekarelik meydan da oluşturulacak"
YEREL HABERLER Belediye binası haziran ayında yıkılacak Osmaneli ...
Ateşleri tek tek ölçüldü
YEREL HABERLER Ateşleri tek tek ölçüldü
Korona virüsü online panelde canlı yayın ile anlatıldı
YEREL HABERLER Korona virüsü online panelde canlı yayın ile ...
Ellerinde çekirdek bina yıkımını film izler gibi seyrettiler Yanlarına gelen bir arkadaşına çekirdek ikram eden kafadarlar yıkım bitene kadar rahatlarını bozmadı
YEREL HABERLER Ellerinde çekirdek bina yıkımını film izler gibi ...
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
YEREL HABERLER Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Vali Şentürk Osmaneli ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Şentürk Osmaneli ilçesini ziyaret etti
Vali Bilal Şentürk Bozüyük’teki korona virüs tedbirlerini inceledi
YEREL HABERLER Vali Bilal Şentürk Bozüyük’teki korona virüs ...
Böyle muhtar görülmedi Köyün tüm ihtiyaçlarını bizzat kendisi karşılıyor Cami hoparlöründen devamlı anonslar yaparak 65 yaş üzeri evlere servis yapılıyor Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş; "İlacını alamayan, borcunu ödemek isteyen veya gıda ihtiyacının karşılanmasını isteyen köylülerimizin taleplerini kendi aracımla kent merkezine giderek hallettim"
YEREL HABERLER Böyle muhtar görülmedi Köyün tüm ihtiyaçlarını bizzat ...
Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik’ten açıklama
YEREL HABERLER Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik’ten açıklama
İş insanları destekliyor Vefa Sosyal Destek Grubu dağıtıyor Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Değerli yardımseverlerden kampanyamıza desteklerini bekliyoruz"
YEREL HABERLER İş insanları destekliyor Vefa Sosyal Destek Grubu ...
Vatandaşların yoğun kullandığı yerlere "Sağlığın İçin Evde Kal" etiketi yapıştırıldı
YEREL HABERLER Vatandaşların yoğun kullandığı yerlere "Sağlığın İçin ...
Kültür Sitesi yıkılıyor
YEREL HABERLER Kültür Sitesi yıkılıyor
Korona virüs ile mücadele ekibine teşekkür
YEREL HABERLER Korona virüs ile mücadele ekibine teşekkür
3 günde bin 496 kişiden talep geldi ''Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi''ne ziyaret eden Vali Şentürk; "65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşımızın ihtiyaç duyacakları temel hizmetler resmi görevlilerimiz tarafından karşılanıyor"
YEREL HABERLER 3 günde bin 496 kişiden talep geldi ''Vefa Sosyal ...
Evde kendi maskelerini yapıyorlar Bayanlar, aileleri için evlerinde tanesini 1,5 liraya mal ettikleri müslin bezinden koruyucu maske yaptılar
YEREL HABERLER Evde kendi maskelerini yapıyorlar Bayanlar, aileleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X