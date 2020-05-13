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AK Partili belediye başkanları bir araya geldi

İHA

Bilecik'te görev yapan AK Partili belediye başkanları tarihi Necla Hanım Konağında bir araya geldiler.

AK Partili belediye başkanları bir araya geldi

Bilecik'te görev yapan AK Partili belediye başkanları tarihi Necla Hanım Konağında bir araya geldiler.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in konuğu olarak Necla Hanım Konağında toplandı. Osmaneli'nde incelemelerde de bulunan başkanlar ilçedeki tarihi konakları ve Lefke Çarşısı gezdiler. Ardından tarihi Necla Hanım Konağında bir araya gelen başkanlar bakanlıklarda takip ettikleri konuları, yaptıkları projelerde işbirliği, ülke ve Bilecik gündemi, Korona virüs tedbirleri kapsamında bilgi paylaşımında bulundular.
Toplantı sonrası ilçede HisarcıkBeşevler Yöresel Ürün Üretim Tesisi, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini , Ahşap İşleme Tesislerini de gezen başkanlar ev sahibi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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