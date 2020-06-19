İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir’den LGS açıklaması

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, yarın ilçe geleninde 16 okulda bin 452 öğrencinin Liselere Giriş Sınavı (LGS) gireceğini belirterek, "Sınav günü kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için birinci oturum için en geç saat 09.00 ve ikinci oturum için en geç 11.10’da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunmanız gerekmektedir" dedi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yarın yapılacak LGS sınavı öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğrenci ve velilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Demir, açıklamasında “Sevgili öğrenciler LGS sınavına kendi okullarınızda gireceksiniz. Sınav salon bilgileriniz için sınav gününden önce mutlaka eOkula girmeyi ve sınav salon bilgilerinize bakmayı unutmayınız. Sevgili öğrenciler LGS sınavı her öğrencinin katılmak zorunda olduğu bir sınav değildir. Sınava sadece isteyen öğrencilerimiz gireceklerdir.. Sınava girmeyen öğrencilerin yerleştirmeleri puansız yerel yerleştirme ile yapılacaktır. Sınav günü kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için birinci oturum için en geç saat 09.00 ve ikinci oturum için en geç 11.10’da sınava gireceği binada salonlara alınmak üzere hazır bulunmanız gerekmektedir. Sınav günü kimlik belgenizle birlikte, kaleminizi, kalemtıraşınızı ve silginizi getirmeyi unutmayınız. Sınav giriş belgeleri sınava gireceğiniz sıranın üzerinde hazır şekilde bulunacaktır. Değerli velilerimiz, okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Okul girişlerinde ve tüm sınıflarda dezenfektan malzemeler bulundurulacak, sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske dağıtılacak. Öğrencilerimiz istemeleri halinde sınav süresince maskelerini çıkarabileceklerdir. Öğrencilerimizin sağlığı için velilerimiz bu yıl okul girişine kadar çocuklarına eşlik edebileceklerdir. Hepimizin sağlığı ve sınavın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi adına velilerimizin okul bahçesine girişlerine izin verilmeyecektir. Sevgili Öğrenciler okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 34 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Bu konuda okul girişlerinde rehber öğretmenlerimiz ve sınav görevlileri sizlere yardımcı olacaklardır. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz" dedi.

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