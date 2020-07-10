Bilecik'te yaşa dışı silah satışı operasyonu

Bilecik'te yasa dışı yollarla silah satışı iddiası ile bir kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (Yaşa dışı silah satışı) suçunu işlediği tespit edilen O.C. isimli şüpheli ile ilgili olarak merkez Vezirhan Beldesinde bulunan adrese operasyon yapıldı. Evde yapılan arama 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, olayla ilgili adli işlem başlatılmıştır.

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