Başkan Şahin’den eleştirilere cevap Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Asıl bize yol üstü kazıya izin vermeyip maliyetlerimizi yükselten Karayollarına hesap sorulması gerekiyor" "Kayı Anıtı çalışmalar bitince yerine konulacak"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Şeyh Edebali Kongre Merkezi önündeki Kayı Anıtı’nın belediye tarafından kaldırılmasıyla ilgili olarak "Asıl bize yol üstü kazıya izin vermeyip maliyetlerimizi yükselten Karayollarına hesap sorulması gerekiyor" dedi.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan ilde zamanında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde konuşlandırılan Kayı Aşireti damgası olan iki ok ve bir yaydan oluşan Kayı Anıtı, dün Bilecik Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yerinden söküldü. Bu işlem üzerine kamuoyunun sert eleştirileri ile karşılaşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı açıklamada, "Kayı Anıtı’nın bulunduğu yerde bir altyapı çalışması yapılıyor. Anıtı kaldırmasaydık bizlere 180 bin TL daha maliyet çıkacaktı. Onun için Kayı Anıtı’nın yerinden kaldırdık. Altyapı çalışması bitince yerine koyulacak. Bizim kuruluş kenti olmamızın simgesidir Kayı Anıtı. Asıl bize yol üstü kazıya izin vermeyip maliyetlerimizi yükselten Karayollarına hesap sorulması gerekiyor. İstedikleri kadar bizi engellemeye çalışsınlar. Biz kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik’imizi bu isme yakışır bir kent haline getirip ülkemizde örnek alınan bir belediye olmaya devam edeceğiz. Her şeyi Bilecik halkı için, halkla birlikte yapacağız" dedi.



"Geniş bir çalışma alanı gerekmektedir"

Öte yandan, Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde devam eden çalışmalara ilişkin vatandaşlar ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bilecik Belediyesi tarafından sürdürülen yağmur suyu altyapı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiği ve çalışmalar kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan Kayı Anıtının kaldırılması gerekliliği konusunda şu bilgilere yer verildi:

"Belediye Başkanlığımız tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi karşısı ile önündeki çalışmalar kapsamında 2 bin 200 çapında yatay delgi yapılmaktadır. Park 2 Sokak ile karşısında yer alan Kültür Kongre Merkezi önünde 70 metre uzunluğunda çalışma yapılmaktadır. Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yüzeyde açık kazı çalışmasına izin vermemesi nedeniyle Park 2 Sokak ile karşısında yer alan kongre merkezi önüne derinliği 10 metre olacak bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar kapsamında 8 metre eninde ve 8 metre uzunluğu olmak üzere geniş bir çalışma alanı gerekmektedir. Belirtilen alana ilişkin olarak, kültür ve kongre merkezi temeline zarar vermemek, karşıda yer alan yol güzergahını kapatmama adına ve yapılan hesaplamalara dayanarak, çalışmanın tam merkezinde yer alan Kayı Boyu anıtının kaldırılması uygun görülmüştür. İki kademede gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında daha önce Park 2 Sokak’ta yaşanan heyelanın tekrar meydana gelmemesi için daha detaylı bir çalışma gerçekleştirilecektir. Belediye Başkanlığı olarak vatandaşlarımızı çalışmalarımız hakkında bilgi vermeyi sürdüreceğiz."

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