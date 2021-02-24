Yeni çocuk kulübü oyun ve çalışma gruplarının montajı tamamlandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından yapılan 200 öğrenci kapasiteli gündüz bakımevi inşaatı devam ediyor.

Osmaneli'nde çocukların gelişimi için güzel bir yatırım olacak tesis için Ticaret Bakanlığı hibeleri ve Osmaneli Belediyesi destekleri ile alınan oyun grupları, masa ve sandalyelerin montajı bugün yapıldı. Öğrencilerin büyük beğenisini kazanan oyun grupları çocuklar için hazır hale geldi.

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