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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" paneli

İHA

"On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" paneli

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde, İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı çerçevesinde “On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı panel programı gerçekleşti.
Üniversitenin sosyal medya kanalı üzerinde canlı düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildiğini vurgulayarak, “Biz de bu panel programıyla Mehmet Akif’e böyle bir İstiklal Marşı’nı yazdıran şartları, Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nın anlam dünyasını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız” dedi.
Panelin ilk konuşmacısı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin ise Mehmet Akif’in, “Asımın nesli, bu milletin namusunu şimdiye kadar çiğnetmemiştir ve çiğnetmeyecektir” diyerek milli mücadelenin manevi mimarlığını yaptığını ifade etmiştir. Fransız İhtilali ile milli marşların ortaya çıktığını ve Osmanlı’da padişahlara yönelik marşların bulunduğunu aktaran Bilgin, "Hal böyle olunca Türk istiklal mücadelesinin en çetin safhasında Milletin duygularına tercüman olacak bir milli marş yazılmasının gerekti. Bir milli marş yazılmasına dair duyuruya 724 müracaat olmuştu. Para ödülünün olması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılmamıştı. Ancak Mustafa Kemal Paşa dahil olmak üzere milli marşımızın Ersoy tarafından yazılması istenmişti. Mehmet Akif’in Tacettin Dergahı’nda yazdığı İstiklal Marşı Türk milletinin yedi düvele karşı yaptığı İstiklal Harbi’nin milli destanıdır" dedi.

"Eserlerinin mahiyeti açısından edebiyat dünyasının yanı sıra düşünce dünyamızın da ölmez neferlerinden biri olmuştur"
Panelin ikinci konuşmacısı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Mehmet Akif’in kalemini, milleti için bazen uyandırmak bazen yol göstermek bazen de harekete geçirmek olarak nitelendirerek, "Bu kalemi Türk ve Müslümanların düşmanı olarak gördükleri için ise adeta bir silah olarak kullanmıştır. Yaşadıklarıyla ve söyledikleriyle toplumun düşünce önderlerinden birisi olmuştur. Eserlerinin mahiyeti açısından edebiyat dünyasının yanı sıra düşünce dünyamızın da ölmez neferlerinden biri olmuştur. Bugün dahi bu eserler birçok problemin çözümüne yönelik fikirler vermektedir. Mehmet Akif Ersoy’un vefat etmiş olduğu Mısır Apartmanı’ndaki dairesinin 12 Mart 2021 tarihi itibariyle Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak açıldığı sizlere müjdesi vereyim "dedi.

"İstiklal Marşı, taşıdığı manalarla Türkiye'nin milli mutabakat metnidir"
Panelin üçüncü konuşmacısı Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hacı İbrahim Demirkazık ise, İstiklal Marşı’nı anlayabilirsek eğer, sadece Akif’i değil Türk Milleti’ni de anlayabilineceğini söyleyerek, "İstiklal Marşı, taşıdığı manalarla Türkiye'nin milli mutabakat metnidir. İstiklal Marşı’nı okuyan, sindiren; bu marşı her hücresinde hisseden hiçbir Türk vatandaşı, bu ülkeye ihanet etmeyeceği gibi vaktini boşa geçirmez ve bu millete hizmet etmek için beş dakikasını dahi değerlendirir. İstiklal Marşı’nı vatan aşkıyla yanıp tutuşan Akif’in gönül penceresinden dışarı çıkarak, Türk Halkının bağrında yanmaya devam eden kor bir ateş olarak tanımlayan Demirkazık, bu ateşin Türk Milleti var olduğu müddetçe sonsuza kadar devam edeceğini ve bu ateşin bizlere ilişmeye çalışanları da yakacak" dedi.
Panelin kapanışında Prof. Dr. İlhami Yurdakul, pandemi koşulları nedeniyle oluşan mesafelere rağmen İstiklal Marşı programına katılım sağlayarak bu coşkuya ortak olan tüm katılımcılara ve dinleyicilere teşekkür etti. İstiklal Marşı’nı tam bir tarih şuuru ve inancıyla anlayabilme ve yeni programlarda buluşabilme dileğinde bulundu.

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