Bilecik'te vaka sayılarındaki artık kaygılandırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarına göre Bilecik’te sayı geçen haftaya oranla arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 612 Mart tarihleri arasına ait Korona virüs (Covid19) vaka sayılarını yayınladı. Buna göre, Bilecik’in haftalık vaka sayısı 81,38 olarak belirlenirken, bu rakam geçen hafta 65,36 olarak açıklanmıştı. Artan vaka sayıları sonrası geçen hafta turuncu (yüksek) kategoride yer alan Bilecik’in yeri değişmemiş oldu. Ancak bu durum, ilgililer ve duyarlı vatandaşlar tarafından kaygı ile karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.