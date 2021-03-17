Bin 700 kilometre mesafeye gönül bağı kurdular Hakkâri’de kurulacak kütüphaneye el birliği ile kitap bağışında bulundular Grup yöneticisi Kısmet Sağlam; "En hassas noktamız olan okumak ve okutmak düsturumuzla yardım talebini tereddüt etmeden kabul ettik" "Bine yakın hikâye, roman, ansiklopedi ve test kitabı topladık"

Bilecik’ten bin 700 kilometre uzaklıktaki Hakkâri’ye gönül bağı kurularak köy kütüphanesine yaklaşık bin adet kitap bağışlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ‘İhtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim’ isimli sosyal medya grubu bu defa da Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü Köyü'nde kurulacak olan kütüphane için kitap bağışında bulundular. Suüstü Köyü İlköğretim Okulu'na kurulacak olan kütüphane için seferber olan sosyal medya grubu, kampanya sonucunda toplanılan kitaplar paketlenerek Hakkâri’ye gönderildi.



"En hassas noktamız olan okumak ve okutmak düsturumuzla tereddüt etmeden kabul ettik"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan grup yöneticisi Kısmet Sağlam, yardım talebi kendilerine ulaştığında en hassas noktaları olan eğitim konusunda hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını ve kısa sürede sonuç aldıklarını söyledi. Sağlam “Suüstü Köyünde eğitime devem eden bir köy okulumuza kütüphane yapmaya karar veren öğretmenlerimizin yapılacak olan kütüphaneye kitap desteği talebi Gökhan Belen bey aracılığıyla bize ulaştı. En hassas noktamız olan okumak ve okutmak düsturumuzla tereddüt etmeden kabul ettik. Okulumuzun bu talebini ‘İhtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim’ grubumuz üzerinden grup üyelerimizle paylaştık. Bu çağrımıza duyarsız kalmadı" dedi.



"Bine yakın hikâye, roman, ansiklopedi ve test kitabı topladık"

Sağlam, sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine bine yakın kitap toplandıklarını anlatarak, "Siyasi partiler, çarşı esnafı, mahalle esnafı, lise öğrencileri ve farklı şehirlerde yaşayan üyelerimiz ile birlikte bir buçuk hafta gibi bir sürede binden fazla hikâye, roman, ansiklopedi ve test kitaplarını bir araya getirip adrese kargolardık. Kitap yolladığımız okulun kütüphanesine verilecek olan ismin Şehit Sezgin Burak Cantürk olduğunu öğrenince daha da mutlu olduk. Şehidimize rahmet diliyoruz. İsmi sonsuza dek yaşasın. Her alanda grup olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” dedi.

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