Stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatıyorlar

Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle stant açıldı.

Kütüphane içine açılan stantta, Çanakkale Zaferiyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen okurlara geniş kitap ağıyla bilgiler sunuluyor. Bu önemli zaferin anısına bir hafta süreyle açık kalacak olan standı dileyen okurların ziyaret edebilecekleri kaydedildi. Yapılan açıklamada Çanakkale Zaferi'nin zorluklar içinde kazanıldığına dikkat çekilerek, "Kütüphanemizde bu önemli zaferin anısına stant açtık, Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm okurlarımız bu stanttan istifade edebilirler. Zaferin maneviyatının ve nasıl zorluklar içinde bir mücadeleyle kazanıldığını okurlarımız okuyup incelesinler istedik. Salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz bugünlerde tedbirler kapsamında farklı etkinlikler yapamasak da en azından küçük de olsa bir stant açarak Çanakkale ruhunu yaşatalım istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" denildi.

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