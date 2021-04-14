Söğüt'te jandarmaya 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

.Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 'Afet Farkındalık' eğitim verildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik AFAD tarafından Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığındaki erbaş ve erlere 'Afet Farkındalık' eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.