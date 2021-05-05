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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

İHA

Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Bilecik'te, kasasında bir araç yüklü olan kamyon, kontrolden çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Kaza, Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kuşça Köyü mevkiinde meydana geldi. YenipazarEskişehir karayolu üzerinde seyir halindeki 01 HP 075 plakalı, kasasında bir araç yüklü kamyonet sürücü Yusuf Ç. Kuşça Köyü mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetimi kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ormanlık alana girerek ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Şener E. ve sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Kamyon Yenipazar Belediyesine ait kepçe yardımı ile kaza yerinden çekilirken, 2 kişi belediye tarafından ilçede misafir edildi.

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