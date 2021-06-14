DP'nin eski il başkanı hayatını kaybetti

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20112015 yılları arasında DP Bilecik İl Başkanlığı görevinin yürüten Ali Ünal, tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sosyal medya hesabından, "Demokrat Parti Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkez Deresakarı köyüne defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.