Başkan Ocak'ın annesi toprağı verildi

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Vefat eden Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'ın annesi toprağı verildi.

Anne Gülten Ocak (78), dün hayatını kaybetmişti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bayırköy Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kara, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. İl Müftüsü Ali Erhun'un kıldırdığı cenaze namazı sonrası Vali Şentürk, Belediye Başkanı Ocak'a ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

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