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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecikli genç taekwondocu Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Bilecikli genç taekwondocu Türkiye şampiyonu oldu

Bilecikli sporcu büyük bir başarıya imza atarak Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında birinci oldu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde faaliyet gösteren Dodurga Spor Kulübü sporcusu Alper Tuncay, 57 kilogramda Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcuyu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna,“Ankara'da bugün sona eren Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 57 kilogram erkeklerde Alper Tuncay, tüm maçlarını nakavtla kazanarak şampiyon oldu ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Dodurga beldemizi ve Bilecik ilimizi gururlandırdı. Alper kardeşimizi ve Gökalp hocamızı tebrik ederim“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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