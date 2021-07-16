Osmaneli tek yürek oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri Rüstem Paşa Camiinde ilçe müftülüğü tarafından hazırlanan programla devam etti. Osmaneli Belediye Başkanlığı önünde saat 21.00'de başlayan programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberinde, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı. Buradaki programı İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ertuğrul Gazi Camii müezzini Cemil Akbulut’un Kur’anı Kerim okumasıyla devam etti. Programda, 15 Temmuz belgeseli sinevizyon gösterimi, Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdülkerim Sungur tarafından "30 Kuş" şiiri okunmasi Osmaneli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yağmur Ünlü tarafından "Magosa limanı türküsü söylemesiyle devam etti.

Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş tarafından, 15 Temmuz günü vatanını ve Türk bayrağını canı pahasına koruyan şehitler ve gaziler dualarla yad edildi. Ardından ilçedeki tüm camilerden aynı anda salaların verilmesiyle program sona erdi.

Düzenlenen programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma komutanı kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Şehit yakınları, gaziler ve Osmaneli halkı katıldı.

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