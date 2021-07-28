Bilecik'te ücretli usta öğretici eğitimi Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol; "Ücretli usta öğretici eğitimine ‘e-Yaygın’ sistemi üzerinden başvuru yapılabilecek”

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol, kentte ücretli usta öğretici eğitiminin başlayacağını, başvuruların ‘eYaygın’ sistemi üzerinden yapılacağı söyledi.

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol 20212022 eğitim öğretim yılı öncesi ücretli usta öğretici eğitiminin başlayacağı belirterek, başvurularının 216 Ağustos 2021 tarihleri arasında ‘eYaygın’ sistemi üzerinden usta öğretici başvuru ekranı üzerinde yapılacağı belirtti. Akyol, "Başvuruların onay işlemi ise ilgili kurum yetkilileri tarafından başvurular/usta öğretici başvuru onay modülü üzerinden yapılacak. Başvuruların onaylanması için istenilen evrak ve bilgilerin eksiksiz bir şekilde ‘eYaygın’ sistemine girilmesi gerekmektedir. Eğitmenler; ‘eYaygın' sistemine eDevlet şifreleri ile giriş yapabilecekler. ‘EYaygın’ sistemine belgelerinin tamamını yüklemeyen veya eksik yüklemiş olan eğitmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayıp reddedilecek. Kurumumuza usta öğreticilik başvurusunda bulunan eğitmenlerin, başvuru durumlarını (onaylandı/reddedildi) 'eYaygın' sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Halk Eğitim merkezlerinde çalışılan süreler hizmet döküm çizelgesinde yer alan bilgilere göre ‘İş Deneyimi Bilgileri’ bölümüne yıl yıl olacak şekilde işlenmelidir. Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında başvuru sahiplerinin kurumumuza gelmelerine gerek kalmadan sistem üzerinden online olarak başvuruları kabul edilecek olup belgelerin aslı ve fotokopileri telli naylon dosya içerisinde 16 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edilmelidir.” dedi.

İstenilen belgeler

İl Müdürü Akyol, kurslarda görevlendirileceklerin, görevlendirme aşamasında istenecek belgelerin, "Nüfus cüzdan fotokopisi, son 6 ayda çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi, eDevlet bar kotlu SGK dökümü; gün hesaplanmış alanınızdaki iş/hizmet deneyimi belgeleri, pedagojik formasyon belgesi aslı ve fotokopisi pedagojik formasyonu olmayanlar için oryantasyon eğitim belgesi, ustalık; usta öğreticilik, 4’üncü seviye kurs bitirme belgesi, 4’üncü seviye mesleki yeterlilik belgesi, 2’nci kademe antrenörlük belgesi aslı ve fotokopisi, emekliler için emekliliğe dair belge, herhangi bir kurumda kadrolu çalışanlar için görev belgesi ve kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge, iş sağlığı ve güvenliği belgesi, adli sicil kaydı, sağlık raporu" olduğunu söyledi.

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