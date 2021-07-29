Bozüyük’te minikler masa tenisi kursuna yoğun ilgi gösteriyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları kapsamında faaliyete geçen masa tenisi kursu devam ediyor.

712 yaş arası çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen, alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı, masa tenisi kursu kapalı spor salonunda yapılıyor. Minikler tarafından çok sevilen ve yoğun olarak tercih edilen masa tenisi kasları, eklemleri güçlendiren, kalori harcamaya yardımcı olan ve fiziksel zindelik sağlayan bir spor olmanın yanı sıra zihin açıklığını ve konsantrasyonu artırıyor, el ve göz koordinasyonunu güçlendiriyor.

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